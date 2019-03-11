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Türkiye ekonomisi 2018'de %2,6 büyüdü, 4. çeyrekte %3 daraldı

11.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, ekonomi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü. Orta Vadeli Program’da 2018 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlenmişti.

Türkiye ekonomisi 2018'de %2,6 büyüdü, 4. çeyrekte %3 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekonomi geçen yıl yüzde x büyüdü. Orta Vadeli Program'da 2018 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlenmişti.

Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte ise ekonomi yüzde x daraldı. Reuters haber ajansının anketinde daralmanın yüzde 2,7 olacağı öngörülmüştü.

Geçen yıl özellikle Ağustos ayında TL'de yaşanan sert değer kaybıyla birlikte ekonomide sert iniş endişeleri artmış, Merkez Bankası'nın para birimindeki hızlı değer kaybını ve enflasyondaki yükselişi önlemek adına politika faizini yüzde 24'e çıkarmasıyla birlikte ekonomik büyümenin yerini daralmaya bırakacağı beklentileri güç kazanmıştı.

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