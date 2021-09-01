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Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte % 21,7 Büyüdü

01.09.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre ekonomi, ikinci çeyrekte yıllık bazda %21,7 oranında büyüdü. Bu rakam, ekonominin pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl yavaşlamasının ardından güçlü şekilde toparlandığına işaret ediyor

Türkiye Ekonomisi İkinci Çeyrekte % 21,7 Büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllık bazda %21,7 oranında büyüdü. Bu rakam, ekonominin Corona virüsü salgını kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl yavaşlamasının ardından güçlü şekilde toparlandığına işaret ediyor. TÜİK verilerine göre büyüme, mevsimsel ve takvimden arındırılmış bazda bir önceki çeyreğe göre binde 9 arttı.

Bununla birlikte, ekonomik faaliyetlerdeki hızlı artış, çift haneli enflasyonu da tetikliyor. Bu da daha sonra ekonomiyi yavaşlatan bir süreci başlatıyor. Cuma günü açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyonunun Temmuz ayındaki yüzde 18,95 oranına yakın olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, büyüme verilerini değerlendirirken, enflasyonla mücadelenin önemini vurguladı.

Elvan, Twitter’da yaptığı açıklamada, ‘’Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip’’ dedi.

Yıllık ekonomik büyüme rakamı, Reuters anketindeki ikinci çeyrek tahminleri ile tam olarak uyumluydu. Anket ayrıca tüm yıl için yüzde 7,95'lik bir büyüme öngörüyor; ancak en son verilerin bir miktar yukarı yönlü revizyona yol açtığı görüldü.

Tüm yıl büyüme tahminini yüzde 7,7'den yüzde 9,3'e yükselten Bürümcekçi Danışmanlık'tan Haluk Bürümcekçi, Reuters’a verdiği demeçte Temmuz-Ağustos öncü göstergelerinin ekonomik faaliyetin üçüncü çeyrekte ivmesini sürdürdüğünü gösterdiğini söyledi.

720 milyar dolarlık ekonomi, ikinci çeyrekte %10,4'lük bir düşüşe rağmen, geçen yıl %1,8 büyüdü. Türkiye ekonomisi bu büyüme oranıyla pandemi kısıtlamalarına rağmen ekonomisi küçülmeyen birkaç ülke arasında yer aldı.

İkinci çeyrekteki büyümede, yıllık yüzde 45,8 oranında artış kaydeden hizmet sektörü etkili oldu. Sanayi yüzde 40,5 oranında büyürken bilgi ve iletişim sektörü de yüzde 25,3 oranında büyüdü.

Gayrimenkul sektörü yüzde 3,7 oranında, inşaat yüzde 3,1 oranında tarım sektörü ise yüzde 2,3 oranında büyüdü.

PMI Endeksi de yükseldi

İmalat için Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) son verileri de Türkiye ekonomisinin güçlendiğini ortaya koyan bir başka gösterge oldu. Temmuz ayında 54 puanda seyreden endeks Ağustos'ta 54,1'e yükseldi.

Türkiye, artan Corona virüsü vakaları nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında daha sert ancak daha kısa süreli yeni önlemler aldı.

Sokağa çıkma yasakları, haftasonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve restoranların kapatılması bu önlemler arasındaydı. İmalat ve genel ekonomi, Haziran ayında kaldırılan önlemlerden büyük ölçüde etkilenmedi.

Hükümet resmi olarak bu yıl yüzde 5,8 büyüme tahmin ediyor, ancak Lütfi Elvan ikinci çeyrekteki güçlü performans nedeniyle bu rakamın yıllık yüzde 8'i geçebileceğini söylüyor.

Son yirmi yılda ortalama yüzde 5 büyüyen Türkiye ekonomisi, son birkaç yıldır bu seviyelerin çok altında kaldı.

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