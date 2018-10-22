Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aldığımız tedbirler sayesinde kur baskısı kontrol altına alındı. Bunun olumlu yansımalarını ekonomide görmeye başladık. Şunun altını çizmek isterim ki Türkiye ekonomisi kırılgan bir ekonomi değil. Geçmişte benzer saldırılar karşısında güçlü ekonomi politikalarıyla hepsinin üstesinden gelmeyi başardık ve yine başaracağız." açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, Hak-İş Konfederasyonunun 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in kurulmasının işçiler için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İşçilerin emeğin, üretimin, ekonomik ve sosyal kalkınmanın mimarları olduğunu ifade eden Selçuk, "Sizler sadece ekonomide değil, demokrasimize kattığınız değerlerle de büyük Türkiye'nin mimarları oldunuz. Bakanlık olarak bizler, işçi ve işverenler başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla büyük bir aileyi temsil ediyoruz." dedi. Selçuk, bu aile içerisinde Hak-İş'in 22 sendikası, 650 bini aşan üyesi ve temsil ettiği değerlerle 43 yıldır önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hak-İş, ülkemizde her zaman vatan ve millet davası güden bir sivil toplum kuruluşu oldu. Bilhassa kurulduğu dönemden itibaren Türkiye'nin yaşadığı zor dönemlerde sendikal mücadelenin yanı sıra hak ve özgürlüklerin savunulmasında mihenk taşı oldu. 15 Temmuz'da olduğu gibi tüm vesayet rejimlerine ve darbe heveslilerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sergiledi. İşçi haklarının savunucusu olan, sosyal adalet ilkesinden taviz vermeyen Hak-İş demokrasi mücadelemizde, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında her zaman milletimizin yanında yer aldı. Bugün çalışma hayatının iyileştirilmesi, işçi haklarının ve sosyal diyaloğun geliştirmesinde elde ettiğimiz başarıda da Hak-İş'in katkısı var. İşçi ve emekçilerimizin alın teriyle göz nuruyla ülkemizi bugünlere getirdik." Hükümet olarak 16 yıllık süreçte büyük mesafeler aldıklarını, işçi ve işveren ilişkilerine önem vererek, sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirdiklerini anlatan Selçuk, "İşverenin, işçinin, sendikanın kısacası çalışma hayatının tüm unsurlarının eli güçlendi. Her kesimin hakkı, hukuku korundu. Ortak akıl ve istişare ile çalışma barışının sağlanmasına yönelik önemli düzenlemeler yaptık." diye konuştu.

\

- "Hepimize daha büyük sorumluluklar düşüyor" Selçuk, son dönemde Türkiye ekonomisini hedef alan manipülasyon ve baskıların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaşlarının varlığını daha da önemli kıldığını dile getirerek, şunları söyledi: "Açıklanan ekonomi paketi ve enflasyonla mücadele yol haritamız sadece mevcut saldırılara kalkan olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomimizdeki istikrarlı büyümeye de katkı sağlayacak. Nitekim aldığımız tedbirler sayesinde kur baskısı kontrol altına alındı, bunun olumlu yansımalarını ekonomide görmeye başladık. Şunun altını çizmek isterim ki Türkiye ekonomisi kırılgan bir ekonomi değil. Geçmişte benzer saldırılar karşısında güçlü ekonomi politikalarıyla hepsinin üstesinden gelmeyi başardık ve yine başaracağız." Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardımı yapan ülkelerden biri olmasının sahip bulunduğu mali tabloyu da gösterdiğini ifade eden Selçuk, şöyle devam etti: "Bu nedenle inanmalıyız ki hiçbir piyasa operasyonu bizi yıldırmayacak, yolumuzdan alıkoyamayacak. Türkiye son 10 yılda yaptığı dev yatırımlar, ihracatta kaydettiğimiz ilerleme ve istikrarlı büyümeyle 2023 hedeflerine yürüyüşünü sürdürüyor. Bu noktaya da sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle geldik. Yeni dönemde hepimize daha büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Karşılıklı işbirliğini artıracağız, sosyal diyaloğu güçlendireceğiz ve refah seviyemizi beraber daha da yukarılara taşıyacağız."

\