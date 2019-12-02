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Türkiye ekonomisi üç çeyrek daralmanın ardından yüzde 0,9 büyüdü

02.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

2018'in son çeyreğinden bu yana daralma sürecinde olan Türkiye ekonomisi, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,9 büyüdü. En hızlı büyüyen sektör yüzde 3,8 ile tarım olurken, inşaat sektöründeki üst üste daralma trendi beşinci çeyreğinde de devam etti.

Türkiye ekonomisi üç çeyrek daralmanın ardından yüzde 0,9 büyüdü

2018'in son çeyreğinden bu yana daralma sürecinde olan Türkiye ekonomisi, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,9 büyüdü.

Reuters'ın piyasa anketinde büyümenin yüzde 1 seviyesinde olacağı tahmin edilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekonomide bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,4'lük büyüme kaydedildi.

Türkiye ekonomisi büyümeye geri döndü. . .Harcamalar yöntemiyle bakıldığında büyümeye en büyük katkı, kamu harcamaları tarafından geldi. Kamu harcamaları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 büyürken, iç talep de üç çeyreklik daralmanın ardından yüzde 1,5 büyümeyi başardı.

Ancak yatırımlarda daralma trendi üçüncü çeyrekte de devam etti ve yatırım tarafında yüzde 12,6'lık küçülme kaydedildi. Böylece yatırım tarafında gözlenen daralma trendi beşinci çeyreğine girmiş oldu.

İç talep ve kamu harcamaları büyümeyi destekledi. . .Sektörel bazda bakıldığında ise en hızlı büyüme yüzde 3,8 ile tarım sektöründe gerçekleşti.

En sert daralan sektör ise bir kez daha inşaat oldu. İnşaat sektörü yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,8 küçüldü ve aralıksız daralma trendini beşinci çeyreğine taşıdı.

İnşaat sektöründe daralma devam ediyor. . .Hükümet ekonominin bu yıl yüzde 0,5, gelecek yıl ise yüzde 5 büyümesini öngörüyor.

IMF'nin Türkiye için 2019 büyüme tahmini ise yüzde 0,2 seviyesinde.

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