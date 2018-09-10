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Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde %5,2 büyüdü

10.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5,2'lik büyüme kaydetti. 2. çeyrekte iç talep yüzde 6,3 büyürken, dış ticaret büyümeye pozitif katkı sağladı.

Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde %5,2 büyüdü

#SONDAKİKA - Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde %5,2 büyüdü

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