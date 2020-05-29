Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesi ne anlama geliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 4,5 büyüdü.

Reuters haber ajansının yaptığı ankete göre ekonomistler birinci çeyrekte ekonominin yüzde 5,4 büyümesini bekliyordu; o yüzden açıklanan veri beklentilerin altında geldi.

Türkiye'de koronavirüs etkileri ve tedbirleri mart ayının ortasından sonra görüldüğü için krizin ekonomiye olan etkileri birinci çeyrek büyüme rakamlarına tesir etmedi.

Reuters haber ajansının anketine göre ekonomistler Türkiye ekonomisinin bu yıl %0,75 daralmasını bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız" dedi.

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1266369919278395395?s=20

İnşaat sektörü küçüldü

Açıklanan verilere göre GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak büyüyen sektörler ve büyüme oranları şu şekilde:

Diğer hizmet faaliyetleri %12,1

Bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7

Sanayi %6,2

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6

Hizmetler %3,4

Tarım %3,0

Gayrimenkul faaliyetleri %2,4

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9

Finans ve sigorta faaliyetleri %1,6

İnşaat sektörü ise %1,5 daraldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı.