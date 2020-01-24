HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:35 | Son Güncelleme

Elazığ'daki deprem sonrasında AFAD'ın 28 il müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi.

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında ekipler seferber oldu. AFAD'ın 28 il müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

Depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 TIR bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VAN'DAN EKİPLER YOLA ÇIKTI

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından tüm ekipleri teyakkuza geçirdiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yaşanan ve birçok ilimizde hissedilen depremin ardından bizler de hazırlıklarımızı yaptık. 40 kişilik ekibimiz 10 araçla yola çıktı. Ekiplerimiz içinde arama kurtarma köpeklerimiz ve çok kapasiteli araçlarımız var. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda olay yerine varıp gerekli müdahaleleri yaparlar. Bizden 360 çadır talep edildi. Çadırlarımızı araçlara yükledik. İntikal
emri geldiğinde çadırlarımızı göndereceğiz."

MUŞ'TAN DEPREM BÖLGESİNE 10 TIR'LIK YARDIM!

Muş'ta da AFAD İl Müdürlüğünce deprem bölgesine 10 TIR yaşam malzemesi gönderildi.

AFAD Bölge Lojistik Deposu'ndan araçlara yüklenen yaşam malzemeleri, 15 personel ve 3 arama kurtarma aracıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, AFAD deposunun işletmesinin PTT’ye ait olduğunu belirterek, "Tüm araçlarımız yola çıkmaya hazır. Burada olağanüstü durumlarda kullanılabilecek yatak, çadır, battaniye ve diğer olağanüstü durumlarda kullanılacak mutfak eşyaları dahil her şeyimiz var. Tüm yaşam malzemelerini oraya gönderiyoruz. İlk araçlar yola çıktı." dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildiAFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildi
AFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildiAFAD ekipleri Elazığ’a sevk edildi
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ deprem AFAD Umke

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da üst üste depremler

Elazığ'da üst üste depremler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Elazığ'daki depremin ardından Çevrimtaş Köyü Muhtarı'ndan açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.