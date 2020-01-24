Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 TIR bölgeye hareket etti." dedi.

Depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında ekipler seferber oldu. AFAD'ın 28 il müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

VAN'DAN EKİPLER YOLA ÇIKTI



AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından tüm ekipleri teyakkuza geçirdiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yaşanan ve birçok ilimizde hissedilen depremin ardından bizler de hazırlıklarımızı yaptık. 40 kişilik ekibimiz 10 araçla yola çıktı. Ekiplerimiz içinde arama kurtarma köpeklerimiz ve çok kapasiteli araçlarımız var. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda olay yerine varıp gerekli müdahaleleri yaparlar. Bizden 360 çadır talep edildi. Çadırlarımızı araçlara yükledik. İntikal

emri geldiğinde çadırlarımızı göndereceğiz."

MUŞ'TAN DEPREM BÖLGESİNE 10 TIR'LIK YARDIM!



Muş'ta da AFAD İl Müdürlüğünce deprem bölgesine 10 TIR yaşam malzemesi gönderildi.

AFAD Bölge Lojistik Deposu'ndan araçlara yüklenen yaşam malzemeleri, 15 personel ve 3 arama kurtarma aracıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, AFAD deposunun işletmesinin PTT’ye ait olduğunu belirterek, "Tüm araçlarımız yola çıkmaya hazır. Burada olağanüstü durumlarda kullanılabilecek yatak, çadır, battaniye ve diğer olağanüstü durumlarda kullanılacak mutfak eşyaları dahil her şeyimiz var. Tüm yaşam malzemelerini oraya gönderiyoruz. İlk araçlar yola çıktı." dedi.



