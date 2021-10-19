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Türkiye: "Elçilerin Kavala Açıklaması Diplomasiye Aykırı ve Hadsizlik"

19.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uyarınca Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde 10 ülkenin büyükelçilerince ortak açıklama yayınlanmasına “diplomatik teamüllere ve yargı bağımsızlığına aykırı”, “hadsiz” ve “çifte standart uygulama” tepkisi gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uyarınca Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde 10 ülkenin büyükelçilerince ortak açıklama yayınlanmasına “diplomatik teamüllere ve yargı bağımsızlığına aykırı”, “hadsiz” ve “çifte standart uygulama” tepkisi gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, dün akşam ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın, Türkiye’deki büyükelçiliklerince Osman Kavala’nın dört yıldır tutuklu yargılanmasına karşı yapılan ortak açıklamaya, ilişkin yazılı yanıt verdi.

Türk Dışişleri, söz konusu ortak açıklamaya imza atmış olan büyükelçileri sabah bakanlığa çağırarak kendilerine, sözlü uyarıda bulunulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın büyükelçileri veya maslahatgüzarlarına, diplomasi ve yargı bağımsızlığına aykırı ve hadsiz bir açıklama yapıldığı uyarısı yapıldığını bildirdi. Ancak Türk Dışişleri, Türkiye’ye yönelik uluslararası hukuka uyum çağrısını “çifte standart” olarak yorumlarken, Anadolu Kültür Derneği’nin kurucusu, iş insanı Kavala’nın dört yıldır tutuklu yargılanmasına ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; söz konusu on ülke diplomatına Türkiye’nin şu görüşleri aktarıldı:

“Sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir. Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye’nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır.”

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