"Türkiye emin adımlarla yürümeye devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amaçları sadece Türkiye'nin tarihine saldırmak değil, bugününe ve yarınına hükmetmek. Başaramayacaklar. Türkiye tarihine ve geleceğine sahip çıkarak emin adımlarla yürümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından Anadolu Ajansı'nın "Fransa tarihindeki kara lekeler unutulmuyor" başlıklı haberini paylaştı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "Ne kolonyalist geçmişleri ne de benmerkezci bugünleri onlara moral üstünlük sağlıyor. Amaçları sadece Türkiye'nin tarihine saldırmak değil, bugününe ve yarınına hükmetmek. Başaramayacaklar. Türkiye, tarihine ve geleceğine sahip çıkarak emin adımlarla yürümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

