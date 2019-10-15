"Türkiye emperyalist güçlerle mücadele ediyor"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin emperyalist güçlerle mücadele ettiğini ifade ederek, "Ondan sonra cahiller diyor ki 'Türkiye Kürtlerle 100 senedir savaşıyor' hayır. Türkiye 100 senedir Kürtlerle savaşmıyor. Türkiye tüm etnik çeşitliliğiyle aynı milletin ve bayrağın altında birlikte emperyalistlerle mücadele ediyor." dedi.

Metin Feyzioğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Vali Süleymen Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut'u ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra STK temsilcileriyle Ağrı Gençlik Merkezi Şark Köşesi'nde bir araya gelen Feyzioğlu, Ağrı Valiliğince hayata geçirilen KODLARĞI Projesi'nin çok başarılı ve olumlu bir şey olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarının Suriye meselesinden ibaret olmadığını ifade ederek, şunları söyledi

"Bu mesele Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin bulmak üzere olduğu doğal gaz yataklarıyla bağlantılıdır. Bu mesele İsrail'in İran'a karşı güvenliğini sağlamak ve bu yolda da gerekirse Türkiye'yi parçalamakla ilgilidir. Burada iki temek kaygı vardır. Birincisi, ne pahasına olursa olsun milyonlarca insanın ölümü pahasına İsrail'in güvenliğini sağlamak. İkincisi de İsrail'e ve Batı'ya Kuzey Irak'tan çıkacak petrolü Doğu Akdeniz'e akıtacak imkanı sağlamak ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de aslında Türkiye'ye ait olan sahaları Kıbrıs'ı da elimizden alarak Türkiye'den koparmak. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın da meseleye böyle damdan birden girmesi 'ondan sonra yanlış anlaşıldım' dedi ama Kıbrıs Barış Harekatı'nı kan dökmüş bir harekat olarak tanımlayıp kanı durduran bir harekat olduğunu görmezden gelmesi öyle sanıyorum ki Rumların eliyle Kıbrıs'ı ve Doğu Akdeniz'i ele geçirme planı yapan İsrail, İngiltere ve Yunanistan planına dilerim bilinçsiz bir destektir."