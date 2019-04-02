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Türkiye en çok sağlığa önem veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri bireyler için mutluluk kaynağı olan değerler belirlenirken, 2018 yılında Türkiye’nin yüzde 69’unun sağlık olarak cevap verdiği görüldü.Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, bireylerin mutluluk kaynağı değerlerini konu alan araştırmayı inceledi.

Türkiye en çok sağlığa önem veriyor

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri bireyler için mutluluk kaynağı olan değerler belirlenirken, 2018 yılında Türkiye’nin yüzde 69’unun sağlık olarak cevap verdiği görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, bireylerin mutluluk kaynağı değerlerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki 18 yaş üstü bireylerin yüzde 69’unun en çok sağlığa önem verdiği görüldü. Bu değer 2004 yılından beri birinciliği elinde bulundururken, mutluluk kaynağı olan değerlerden ikinci sırayı sevginin aldığı kaydedildi. Böylelikle yüzde 15,54 orana sahip sevgiyi, yüzde 8,82 ile başarı, yüzde 4,20 ile para, yüzde 2,24 ile de işin takip ettiği saptandı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde sağlık başlığı altında 634 bin 908 haber çıkışı tespit edilirken, 2004 yılında bu rakamın 115 bin 679 olduğu saptandı. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, sağlık başlığı altında ise en çok kanser haberlerinin konuşulduğu görüldü. Kanser hakkında geçtiğimiz yıl 98 bin 168 haberin yazılı basında yansıma bulduğu tespit edildi.

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