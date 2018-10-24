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Türkiye-Endonezya Kardeşlik ve Kültür Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Endonezya Muhammediye Medresesi arasında imzalanan kardeş okul ve iş birliği projesi çerçevesinde iki ülke öğrencileri buluştu

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Endonezya Muhammediye Medresesi arasında imzalanan kardeş okul ve iş birliği projesi kapsamında iki ülke öğrencileri bir araya geldi.

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nce organize edilen "Türkiye-Endonezya Kardeşlik ve Kültür Şöleni", Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, iki ülke milli marşları okundu.

İki okulun tanıtım filminin gösterilmesinin ardından Endonezyalı öğrenciler, yöresel giysilerle sahnede performanslarını sergiledi.

Konuk öğrencilere, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat'ın sahnelendiği şölende okulun tiyatro, müzik ve semazen grubu çeşitli gösteriler sundu.

Proje çerçevesinde, iki ülke öğrencilerinin farklı kültür ve gelenekleri tanıyıp kaynaşmaları açısından konuk öğrenciler, yılın belirli dönemlerinde geldikleri ülkelerde misafir ediliyor.

-"İnsansız hava aracı üreten öğrencimiz var"

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, 63 ülkeden öğrencinin bulunduğu okulda Müslümanlığı, kardeşliği, Allah ve Resulü'nün emirlerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okulun başarılarını anlatan Kefeli, Teknobiz projesiyle elektrikli araba üreterek teknolojiye katkı sağlandığını kaydetti.

Kefeli, "İnsansız hava aracı üreten öğrencimiz, engelsiz, engelli aracı üreten öğrencilerimiz var. Okulumuzda öğrencilerimiz tarafından çıkartılan beş dergi ve bir de gazetemiz var. Öğrencilerimiz ayrıca ulusal gazetelere hafta sonu eki hazırlıyor. Mehter takımımız ve ilahi koromuz var. Okulumuzda şan eğitiminden hafızlık ve aşere-i takrib eğitimine varan ileri derecede Kur'an eğitimi var." diye konuştu.

Okulda sanatsal anlamda resim, fotoğraf, hüsn-i hat, kaligrafi, Osmanlıca, diksiyon, ney gibi birçok eğitim verildiğini aktaran Kefeli, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kefeli, hiçbir öğrenciyi bu ekibin dışında tutmama gayretinde olduklarını belirterek, "Okulumuzun bir başka iftiharı da kişisel başarılardan öte öğrencilerimizle kitlesel başarıya odaklanmış bir çalışma yürütüyoruz. Bu güzel öğrencilerimiz, öğretmen, idareci kadromuz, yanımızda olan velilerimiz ve devletimizle büyük yarınları beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şölenin ardından katılımcılara aşure ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

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