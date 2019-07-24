Türkiye endüstri 4.0’a ne kadar hazır

Üretimde, insan iş gücünü azaltması beklenen endüstri 4.0 teknolojinin gelişmesiyle yakın bir zamanda uygulamaya konacak. Tam otomasyonla makinelerin birbirleriyle iletişim kurması ve pek çok mesleğin tarihe kavuşması bekleniyor. Ekonomisi, ucuz iş gücüne dayanan ülkelerin endüstri 4.0’a nasıl tepki vereceğini ve Türkiye’nin ‘tam otomasyon’ çağına ne kadar hazır olduğunu İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Savaş Aydın anlattı.

Üretim değişime uğruyor. Makine öğrenmesi, nesneler arası internet gibi kavramların hayatımıza girmesiyle Endüstri Devrimi’nin son hali olan endüstri 4.0 önümüzdeki 20 sene içerisinde kullanılmaya başlanacak. İnsan gücüyle rekabet eden ekonomilerin endüstri 4.0’a ne tepki vereceği ve ülkemizin tam otomasyon çağına ne kadar hazır olduğunu İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Savaş Aydın anlattı.

‘Dijital değişimin altı adımlı yol haritası çıkartıldı’

Türkiye’nin dijital dönüşüm adımlarını anlatan Aydın, “Türkiye’nin endüstri 4.0 ile sanayide dijital dönüşüm trendini yakalayabilmesi adına ilk girişimi dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde Dijital Dönüşüm Platformu’nun kurulmasıdır. Bu platformun yaptığı en önemli çalışmalardan birisi Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm konusunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde izleyeceği adımları İçeren, “Dijital Türkiye Yol Haritası” isimli raporudur. Yol haritasının ilk iki yılı kısa vadede gerçekleştirilecek eylemleri ve somut adımları içermektedir. Yol haritasının orta vadeli vizyonu Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki açığını kapatması olarak belirlenmişken, uzun vadede ise (6-10 yıl) Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde belirli sektör ve teknolojilerde bölgesel veya küresel lider olması amaçlanmaktadır. Dijital dönüşüm yol haritası altı bileşenden oluşuyor; İnsan: “Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi ve Nitelikli İş Gücünün Yetiştirilmesi”, Teknoloji: “Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” , Altyapı: “Veri İletişim Altyapısının Geliştirilmesi”, Tedarikçiler: “Ulusal Teknoloji Tedarikçilerinin Desteklenmesi”, Kullanıcılar: “Kullanıcıların Dijital Dönüşümünün Desteklenmesi ”ve Yönetişim: “Kurumsal Yönetişimin Güçlendirilmesi.” Raporda imalat sanayinin daha fazla katma değer oluşturması ülkemizin en önemli politika öncelikleri arasında yer alırken, imalat sanayinin gayrisafi yurt içi hâsıla içindeki payının 1998-2017 arasında 4,8 puan azalarak yüzde 17,5’e gerilediğinden de ayrıca bahsedilmektedir. Burada 2017 yılında Dünya Bankasının yaptığı bir araştırmaya göre imalatın Çin ekonomisindeki payının yüzde 40 civarında olduğunu belirtmek gerekir. Yani ülkemiz gayrisafi yurt içi hasılasında imalat sanayinin katkısının arttırılması ekonomik gelişme açısından önem taşıyor. Dr. Faruk Özlü’nün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak göreve başlayan Sayın Mustafa Varank, TÜSİAD’ın düzenlediği “Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri” isimli etkinlikte; sanayiciler için dijital dönüşüm merkezlerinin kurulacağının, bu merkezlerde sanayicilerin deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacağının müjdesini vermişti. Bakan Mustafa Varank bu kapsamda Ankara ve Bursa’da model fabrikaların hizmete açılacağını ve bunun yanı sıra İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlamasının yapıldığını ifade etmişti. Sayın bakan Mustafa Varank’ın açıklamasının ardından Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrikası) Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinde açıldı” şeklinde konuştu.