Türkiye Enerji Savaşlarının Neresinde?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Diyarbakır’da “Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış” başlığıyla düzenlenen 12. Enerji Sempozyumu’nun ilk gününde ‘Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü’ tartışıldı. Sempozyumun bu bölümünde Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü ile Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Gazi İpek konuşmacı olarak katıldı.

İlk sözü alan Öğütçü, Türkiye ve dünyada enerji alanında yaşanan gelişmelere değindi. Daha sonra söz alan EMO Başkanı Gazi İpek ise hükümetin enerji politikalarını eleştirdi. İpek, enerji yatırımlarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunarak, Türkiye’nin satın alma garantili enerji yatırım yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

“Türkiye pazılarını akıllıca kullanamıyor”

Sempozyumun ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü, Dünyada gücün batıdan doğuya kaydığını söyledi. Türkiye’nin akışın tam ortasında yer aldığını söyleyen Öğütçü, “Dolayısıyla bu değişimin hem etkileyen hem de etkilenme konumundadır. Bunun için dış dünyadan bağımsız hareket etmemiz çok zor. Birkaç nedenle zor, bir tanesi fosil yakıtlarda, yüzde 98 doğalgazda, yüzde 93 petrolde dışa bağımlıyız. Finansman açısından bakarsanız, uluslararası finans kaynaklarına gidemezsek, gereken 12 milyar dolar yatırımı yapmamız mümkün değil. Teknoloji üreten bir ülke değiliz. Arge, inovasyon da zayıfız, açığımızı dışarıdan teknoloji getirerek, inovasyona ortak ederek kapatıyoruz. Böyle bir ülke dünyadaki yeni güç kaymasından etkilenecektir. Türkiye coğrafik olarak bakarsanız Çin'den Almanya'ya, Suudi Arabistan'dan Rusya'ya kadar uzanan geniş coğrafyanın süper gücüdür. Gayri safi milli hasıla, yatırım, ticaret hacmi, insan kaynağı, silahlı kuvvetleri bakımından ama Türkiye pazılarını akıllıca kullanamıyor. Türkiye bu özellikleri ile küresel sisteme geçiş yolunda etkili bir rol oynayabilir. Hem Amerika ile hem Çin, Rusya ile ortaklığı olan, AB ile çalışan, İran ile konuşan...” dedi.