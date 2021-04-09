Türkiye enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgeler listesine alındı

Yeni sınıflama 11 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak.Almanya, günlük vaka sayısı 55 binin üzerine çıkan Türkiye'yi özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine dahil etti. Türkiye'nin daha önce "risk bölgesi" olan statüsü böylece "yüksek insidans bölgesi" olarak değiştirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, son yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 200'den fazla hale gelmesi nedeniyle bu değişikliğin gerçekleştiğini açıkladı.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında yer alan bilgilere göre Türkiye'nin yanı sıra bugün Hırvatistan, Ermenistan ve Ukrayna'nın da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgeler listesine alındı. Yeni sınıflandırma 11 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak. 40'tan fazla ülkenin bulunduğu listede Almanya'nın komşusu olan Hollanda, Fransa, Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de bulunuyor.

Dışişleri'nden Alman vatandaşlarına seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında da Türkiye'nin enfeksiyon riski bakımından statüsünün değiştirildiğine dikkat çekildi. Bakanlığın Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye "zorunlu olmayan, turistik amaçlı seyahatlerden" kaçınması uyarısı sürüyor. Uyarı metninde Türkiye Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün yeni vaka sayılarıyla ilgili açıkladığı tablolara da link verildi.