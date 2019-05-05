HABER

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı İçli: "Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, Türkiye’nin bütün illerinde İl Engelliler Meclisini kurarak Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçladıklarını belirterek, “İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında ’Türkiye Engelliler Meclisi’nde toplanacak.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, Türkiye’nin bütün illerinde İl Engelliler Meclisini kurarak Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçladıklarını belirterek, “İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında ’Türkiye Engelliler Meclisi’nde toplanacak. Bu meclis, çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için de demokratik bir baskı gücü olacak” dedi.
Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, Trabzon’da "Türkiye Engelli Meclisine Doğru" projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. İçli, "1990’lı yılların başından itibaren yürütülen engelli hakları mücadelesi sonucu bugün önemli kazanımlar elde edilmişse de son yıllarda engelli örgütlerinin sayıca çokluğu ve dayanıklılığı, engelli hareketinin etkisinin zayıflamasına yol açtı. Her biri kendi alanında önemli işler yapan bu örgütler kendi kulvarlarında ilerledikleri ve ortak bir amaca yönelemedikleri için etkin baskı gücü oluşturmakta yetersiz kaldı” dedi.

“İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında ’Türkiye Engelliler Meclisi’nde toplanacak”
“İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında ’Türkiye Engelliler Meclisi’nde toplanacak” diyen İçli, “Engelliler Konfederasyonunun 1 Ocak 2018’de başlattığı ve üç buçuk yıl sürecek ’Aktif yurttaşlık hakkımızdır, Türkiye Engelli Meclisine Doğru’ projesi, Avrupa Birliğinin mali desteğiyle, Yaşam Boyu Eğitim Derneği ortaklığında 52 ilde yürütülüyor. Proje kapsamında, ülke genelini yansıtacak biçimde seçilen 52 ilin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İl Engelli Meclisleri kuruluyor. Bu yerel meclislere, üniversitelerde veya başka kurumlarda engellilik alanında çalışmalar yapan uzmanlar da katılıyor. Ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden birer uzman da meclislerde yer alıyor. İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında ’Türkiye Engelliler Meclisi’nde toplanacak. Bu meclis, çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için de demokratik bir baskı gücü olacak "diye konuştu.

“Trabzon İl Engelliler Meclisini kuruyoruz"
İl Engelliler Meclisinin Trabzon’da kurulan 51’inci il olduğuna dikkat çeken İçli, "51’inci İl Engelliler Meclisini Trabzon’da kuruyoruz. Bundan önce Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara onları tamamladık. Karadeniz Bölgesine Artvin ile başladık. Samsun, Sinop’u bitirdik. İki günden beri de Ordu, Giresun ve Rize illerinde İl Engelli Meclislerini kurduk. Şimdi de burada son olarak Karadeniz Bölgesinde Trabzon İl Engelli Meclisini kuruyoruz. Türkiye’nin bütün illerinde bu meclisleri kurup, Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz. Çünkü bu meclisler hem yerel gündemi izleyecekler, yani illerdeki engelli sorunları ile ilgilenecekler hem de onların seçtiği temsilciler önümüzdeki yıl mayıs ayında Ankara’da toplanacak ve iki gün boyunca engellilerin stratejisini, eylem planını ve politikalarını oluşturacaklar. Böylece hükümetle, Büyük Millet Meclisiyle bütün engelliler adına muhatap olan bir yapı meydana getirilmiş olacak "ifadelerini kullandı.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildiİzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi
Trabzon'da tuz çuvallarında uyuşturucu sevkiyatıTrabzon'da tuz çuvallarında uyuşturucu sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.