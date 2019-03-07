Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde dünya 2'ncisi

Akciğer hastalıkları başta olmak üzere KOAH hastalığının en sık nedeni arasında sigaranın olduğunu söyleyen Dr. ammadova, "Solunum sistemi hastalıklarından olan akciğer kanseri, gırtlak (larenks) kanseri, ağız, dil, diş eti kanseri, mide ve meshane kanseri gibi birçok kansere ve kalp damar sistemi hastalıklarına yol açar. Çocukların pasif olarak dahi sigara içiciliğine maruz kalması ciddi oranda hastalıklar oluşturmaktadır. Çocukların solunum sistemi daha hassas olduğu için hastalıklar daha hızlı ortaya çıkmaktadır. Astım, kronik bronşit gibi hastalıkları tetiklemekte ve erken yaşta ortaya çıkmasına neden olmaktadır" dedi.

Dr. Hicran Mammadova, Türkiye'de tütün kullanım oranının erkeklerde yüzde 48, kadınlarda ise yüzde 15 olduğuna dikkat çekerek, "Tütün kullanım yaşı oldukça düştü. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin düzenli olarak tütün ürünlerini kullanma oranı yüzde 32'lerde. Bunun dışında pasif içicilik de çok yüksek oranlarda. Kapalı ortamlarda sigara içilme yasağı bulunsa da hala çocukların yüzde 40'ı sigara içmeyen kadınların ise yüzde 33'ü pasif etkilenim altında. Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı ölümlerde dünya 2'ncisi" diye konuştu.

"Gebelik döneminde de ne yazık ki sigara içen anne adayları var" diyen Dr. Hicran Mammadova, "Gebelik döneminde sigara içilmesi ya da pasif olarak sigara dumanına maruz kalınması bebekte ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına; erken doğumlara, bebekte solunumsal problemlerin ortaya çıkmasına, gelişim ve zeka geriliğine, bebekte beyin kanamalarına ve diğer kalp damar sistemi hastalıklarına neden olmaktadır" dedi.

NARGİLE, 100'DEN FAZLA SİGARAYLA EŞ DEĞER

İnsanlar tarafından nargile tüketiminin, sigara tüketimine nazaran daha zararsız olarak bilindiğini ancak bu durumun yanlış olduğunu söyleyen Dr. Hicran Mammadova, " Nargile dumanı daha yoğun olduğu için en az sigara kadar zararlıdır. Bir nargile içimi 100 veya daha fazla sigaraya denk gelmektedir" diye konuştu.

Elektronik sigaraların ABD dahil birçok ülkede sigara bırakma ürünü olarak piyasaya sürüldüğünü hatırlatan Dr. Hicran Mammadova, sözlerine şöyle devam etti:

"Elektronik sigara ile ilgili yakın dönemde yapılan çalışmalarda 4 toplum bazlı 5 klinik çalışmadan alınan sonuçlarda elektronik sigaraların da diğer sigaralar kadar zararlı etkileri olduğu kanıtlandı. Elektronik sigara, sigara bıraktırma ürünü değildir. Tütün ve diğer kimyasal maddeleri içerdiği için ciddi bir yan etkiye sahiptir."

"PSİKOLOJİK TEDAVİLERLE DE SİGARA BIRAKTIRMADA BAŞARILIYIZ"

Sigara dumanında 4 binden fazla kimyasal madde var. Bunlardan yüzlercesi zehirli, 70'ten fazlası ise kansere neden oluyor. Birçok hastalığı da tetikleyen sigarayı kullananların geçmeyen bir öksürük, sırt ağrısı, giderek artan nefes darlığı varsa mutlaka doktora başvurmaları gerektiğini ifade eden Dr. Mammadova, "Sigaranın bırakılması çok zor ancak imkansız değildir. Sigarayı bırakmak için özellikle içen kişinin bunu istemesi gerekmektedir. Bırakılmak istenildikten sonra destek veya medikal tedavilerle bırakılabilir. Bunun için muhakkak uzman görüşü alınmalıdır. Hastaya bağımlılık düzeyine göre yaklaşımda bulunarak tedavi seçenekleri uygulanıyor. Destek ve psikolojik tedavilerle de sigara bırakılmasında başarılı oluyoruz" diye konuştu.



