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Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan İlk Pazar Ayinine Katıldı

15.12.2019 16:29 | Son Güncelleme

Salı günü Temsilciler Meclisi tarafından 85. Türkiye Ermenileri Patriği ilan edilen Sahak Maşalyan patrikhane kilisesi olan Surp Asdvadzadzin’ndeki ilk Pazar ayinine katıldı

14 Ekim 1998 tarihinde 84. Ermeni Patriği seçilen Mesrop Mutafyan’ın uzun yıllar süren rahatsızlığının ardından 8 Mart 2019’da vefat etmesi üzerine gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta Pazar günü yapılan seçimlerde 3529 oy alan Başpiskopos Aram Ateşyan’dan 5479 fazla oy aldıktan sonra Salı günü Temsilciler Meclisi tarafından 85. Türkiye Ermenileri Patriği ilan edilen Sahak Maşalyan patrikhane kilisesi olan Surp Asdvadzadzin’ndeki ilk Pazar ayinine katıldı.

Tören Ocak ayında yapılacak

Pazar ayini öncesi VOA Türkçe’nin kısa bir görüşme yaptığı Patrik Sahak Maşalyan, 12 Ocak’taki Pazar ayinine kadar prosedürlerin tamamlanması halinde o gün ayini yöneteceğini söyledi.

Maşalyan, ‘‘Önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceğim. Biliyorsunuz tamamlanması gereken prosedürler var. Öncelikle devletin kisve giyme hakkı vermesi gerekiyor. Sonrasında tahta geçme töreni (kahagalutyun) yapılacak. Yurtdışından da birçok konuğun bu törene katılmasını bekliyoruz. Bu nedenle en erken 13 Ocak’a ancak yetişir’’ dedi.

Topkapı Ermeni okulu öğrencileri de ayindeydi

Maşalyan daha sonra maiyeti ile birlikte katıldığı Pazar ayininde cemaate de hitap etti. Ayinde ilahileri şef Hagop Mamigonyan’ın yönettiği Lusavoriç korosu söyledi.

Bu yıl kuruluşunun 200. Yılını kutlayacak Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni Okulu’nun öğrencileri de ayinde yer aldı.

Tören sonrası Topkapı Ermeni Okulu için bağış toplanmak için toplu öğle yemeği yendi.

Yeni patrikten temel beklenti, Ermeni vakıfları ve okulları ile ilgili sorunlara eğilmesi

Uzun yıllar sonra yeniden patrik seçen Ermeni toplumunun birikmiş sorunları nedeniyle yeni patrikten çok sayıda beklentisi var.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Noushin Kalaycıyan, ‘‘Ermeni toplumu için hayırlı olsun. Bundan sonraki çalışmaları takip edeceğiz. Bizim öncelikli olarak isteklerimiz, toplum yararına, yani cemaat yararına okullarımız, vakıflarla ilgili çalışmalarını takip edeceğiz. Toplumu kucaklasın tabii ki birlik içinde beraberlik içine yurdumuzda hep beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Geleneklerimizi, kültürlerimizi yaşatarak hep beraber yaşamak istiyoruz’’ dedi.

Çocuğu ile ayine gelen Negi Bozuk ise ‘‘Biz de güzel şeyler bekliyoruz. Çocuklarımızın geleceği için iyi şeyler umut ediyoruz. Öyle olacağını da düşünüyoruz’’ demekle yetindi.

Türkiye’de ne kadar Ermeni yaşıyor?

Türkiye’deki en büyük gayrimüslim topluluk olarak kabul edilen Ermenilerin ne kadar nüfusa sahip olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Geçen Pazar günkü seçimde 744 kişi geçersiz, 377 kişi boş oy kullanmakla birlikte 15 bin 807 kişi sandığa gitti.

Delege seçimleri öncesi Müteşebbis Heyet Başkanı Hosrof Köletavitoğlu vakıfların toplam 60 bin seçmen bildirdiğini, ancak bunun içinde ölümler ve mükerrer yazılan adlar olduğunu belirterek seçmen sayısından 20-25 bin kişinin düşülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Seçimlere katılıma bakıldığında Türkiye’nin en büyük Ermeni nüfusa sahip kenti olarak İstanbul görülüyor. İstanbul Ermenileri ağırlıklı olarak Feriköy, Bakırköy, Yeşilköy ve Samatya’da otururken Diyarbakır, Gaziantep, Hatay’da az sayıda da olsa Ermeni nüfus bulunuyor.

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