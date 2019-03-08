 Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan öldü

\u0130stanbul DHA - T\u00dcRK\u0130YE Ermenileri Patri\u011fi Mesrob Mutafyan hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\nMutafyan'\u0131n bir s\u00fcredir tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Yedikule Surp P\u0131rgi\u00e7 Ermeni Hastanesi'nde bug\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.PARTNER II. Abd\u00fclhamid'in yeni foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Berlin u\u00e7u\u015funun t\u00fcm ekibi kad\u0131nlardan olu\u015ftuBM Kad\u0131n Komisyonu\u2019nda g\u00fcndem: '\u0130yi \u0130\u015fler'
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