 Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan öldü

\u0130stanbul DHA - T\u00dcRK\u0130YE Ermenileri Patri\u011fi Mesrob Mutafyan hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \nMutafyan'\u0131n bir s\u00fcredir tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Yedikule Surp P\u0131rgi\u00e7 Ermeni Hastanesi'nde bug\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.PARTNER'Ben tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m erkeklerden daha delikanl\u0131y\u0131m'Isparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri\u2019nde T\u00fcrkiye birincisi olduAK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00dcnal, Antalya\u2019da kad\u0131nlara \u00e7i\u00e7ek hediye etti
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