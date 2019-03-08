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Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

08.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

2008'den beri tedavi gören Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan 62 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

Mutafyan resmen patrik olsa da fiilen tüm görevlerinden çekilmişti.Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan İstanbul'da hayatını kaybetti. Uzun süredir Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde tedavi gören Mutafyan, 62 yaşındaydı.

Vefat haberini duyuran Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirtti.

2008 yılında frontotemporal demans hastalığına yakalanan Mutafyan resmen patrik olsa da, fiilen tüm görevlerinden çekilmişti. Mutafyan'ın yerine görevi patrik vekili Aram Ateşyan sürdürüyordu.

Ateşyan'ın vekilliğine Ermeni cemaati içerisinden itirazlar yükseliyordu. Cemaat bu kapsamda 2018 yılında hükümete yakın olduğu gerekçesiyle eleştirdiği Ateşyan'ın görevine son verilmesi için bir imza kampanyası başlatmış ve patrik seçimi yapılmasını istemişti.

Mutafyan kimdir?

1956 yılında İstanbul'da doğan Mesrob Murafyan, Saint Joseph Lisesi'nde ve Almanya'da eğitim gördü. 1974-1979 yılları arasında ABD'de Memphis Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji okudu.

1979-81 yıllarında Kudüs'te teoloji eğitimini tamamlayan Mutafyan Kınalıada Ermeni cemaati rahipliğine atandı. 1986'da piskoposluk rütbesine yükseltildi. 1998'de İstanbul Ermenileri Patriği II.Karekin Kazancıyan'ın vefatı üzerine patrik vekili seçildi.

DW/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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