Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II için yemin töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilen Sahak Maşalyan, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törende Patriklik Tahtı'na çıktı.

Patrikhane girişinde bulunan tören alayının Meryem Ana Kilisesi'ne yürüyüşü ile başlayan törende, patrik, delegelerin ve protokolün arasından geçerek kutsal sunak bölümüne gitti.

Burada yapılan duanın ardından törene katılan dini lider ve temsilciler, patriği tebrik etti.

Patriklik Andı'nı okumasından sonra kendisine verilen Patriklik Asası'nı alıp "Patrik" sıfatıyla salonda bulunanlara hitap eden Sahak II, kendisini ağır bir sorumluluğun beklediğini söyledi.

Hristiyan dini ve inancı açısından ufukta kara bulutlar ve hüzünlü mücadelelerin biriktiğini anlatan Sahak II, şöyle devam etti:

"Eski ve yeni, geleneksel ve çağdaş, hiç bu kadar karşı karşıya gelmemiş ve birbirine karşı reddedici tavır takınmamışlardı. Ahlaki değerlerin bu denli hızlı değişiminin insanlığı nereye götüreceğini hiç kimse bilmiyor. İstemsiz bir şekilde önümüze serilen yeni yolların, değerlerin ve algıların, ne denli sağlıklı, yaralı olduğunu incelemek ve teşhis etmek için geçmiş zamanlarda hiç olmadığı kadar dinlerin bilgeliğine ve tutuculuğuna ihtiyacımız var. Hakikatin bizler tarafından korunmaya ihtiyacı yok. Gereken tek şey onu güçlü bir sesle ilan etmektir. Hakikat kendi avukatlığını yapma kuvvetine haizdir."