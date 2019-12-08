Türkiye Ermenileri Yeni Patriklerini Seçiyor

Türkiye Ermenileri 85’inci patriklerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Ermeniler, 11 Aralık’ta yapılacak patrik seçimine katılacak delegeleri belirlemek için başta İstanbul olmak üzere Kayseri, Diyarbakır, Mardin ve Hatay’daki Ermeni Gregoryen kiliselerinde oy kullandı. Bugünkü oylamada seçilen 102 delege, ruhani heyetle birlikte Çarşamba günü iki adaydan birini seçecek. Seçimde Maşalyan ve Ateşyan yarışıyor Seçimin iki adayından biri uzun yıllar hasta olan bir önceki Patrik Mutafyan’a vekalet eden Başepiskopos Aram Ateşyan, diğeri ise Temmuz ayında bu seçimleri düzenlemek üzere Patrik Kaymakamı (değabah) seçilen Başepiskopos Sahak Maşalyan. Seçimlerdeki üç pusuladan Maşalyan turuncu oy pusulasını seçerken, Ateşyan mor pusulayla yarışa katıldı. Beyaz oy pusulası ise iki adayı da desteklemeyenlerin tercihine sunuldu. Kadıköy Surp Takavor kilisesinde oy kullanan Hilda Teller Babek, beyaz oyun yani daha çok seçimi protesto edenlerin tercihi oldu.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Babek, ‘‘Beyaz oy aslında bağımsız başka bir aday demek olabilir, bir nevi protesto. Ben seçim sürecinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum aslında. Yine de görevimizi yapmamız gerekiyordu. Geldik oyumuzu kullandık inşallah hayırlı olur cemaatimiz için. Süreç biraz kaygılıydı. Halk bölündü hoş olmayan şeyler oldu. Neticesi iyi olur diye bekliyoruz’’ dedi. ‘‘Eskiden dışarıda yaşayan Türkiye doğumlu ruhaniler de aday olabiliyordu’’ Aslında Ateşyan ve Maşalyan dışında bir başka aday daha vardı. 2007 yılında öldürülen Agos gazetesi kurucusu Hrant Dink’in çocukluk arkadaşı da olan Episkopos Sebuh Çulciyan. Ancak uzun süredir Ermenistan’da yaşayan ve Gugark bölgesi dini önderi olan Çubikciyan, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik nedeniyle aday olamadı. VOA Türkçe’ye konuşan Aygazun Babek, ‘‘Eskiden dışarıda yaşayan Türkiye doğumlu olan ruhaniler gelip burada tekrar patrik seçimine katılabiliyorlardı.. Bu sefer bu kısıtlandı. Burada doğup burada olan patrikler seçime katılabiliyor. Bu sefer adaylar mecburen ikiye indirildi. Bir üçüncü aday vardı. Kabul edilmedi zaten. Mesrop Mutafyan’ın hastalığından dolayı gelmişti kaymakam seçilmişti, o süreç baltalandı bir şekilde. Yeniden bir süreç başladı. Bu sefer de böyle bir kural getirildi. Kural nereden kaynaklandı? Niye böyle oldu? Yönetim kadrosundan mı, mülki idareden mi kaynaklandı? Halk onu bilmiyor. Bu açıklama yok. Biz hoşnut değiliz açıkçası’’ dedi.

‘‘İstanbul’u ve cemaati bilen kiliseyi tanıyan adayların birbirleriyle rekabeti bence daha doğruydu’’ Yine Kadıköy’de yaşayan Arman Hilkat ise İstanbul’u iyi tanıyan bir ismin patrik seçilmesinin daha doğru olduğu kanısında. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Hilkat, ‘‘Seçimler hep iki adayla yapılmıştır benim bildiğim kadarıyla. İki aday yeterliydi. Dışarıdan insanların gelmesinin de faydalı olacağına inanmıyorum. İstanbul’u bilen cemaati bilen kiliseyi tanıyan insanların birbirleriyle rekabeti bence daha doğruydu. İyi olduğuna inanıyorum, ben daha güzel bir seçim ortamı olduğuna inanıyorum bu pozisyonda. Dışarıdan gelen adayların cemaati tanımadıkları, insanları bilmedikleri için doğru olduğuna inanmıyorum. Ermeni cemaati gerekli kuvveti içinde bulundurmuştur. Dışarı karşı da hiçbir zaman mahcup olmamıştır. İyi bir süreç yaşandığına inanıyorum. Bundan sonra kim patrik seçilmişse kiliselerimizi idare edecektir. Halkı birleştirecektir. Halk onunla olacaktır’’ diye konuştu. ‘‘Seçime çok geç karar verildi, halk buna tepki koydu’’