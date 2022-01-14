HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye-Ermenistan görüşmelerinde hedef tam normalleşme

Türkiye-Ermenistan görüşmelerinde hedef tam normalleşme

14.01.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme sürecinin ilk toplantısı, özel temsilcilerin katılımıyla Moskova'da gerçekleşti.

Ortak resmi açıklamada "tam normalleşme" ve "ön şartsız müzakere" vurgusu yapıldı.Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde atanan özel temsilcilerin ilk toplantısı Moskova'da gerçekleşti. Türkiye'nin eski ABD Büyükelçilerinden Serdar Kılıç ile Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmesinin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtiliyor.

Türk Dışişleri Bakanlığından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmenin "olumlu ve yapıcı" bir atmosferde gerçekleştiği belirtilerek özel temsilcilerin normalleşme sürecine yönelik ön görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadesine yer verildi.

Özel temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihinin diplomatik kanallardan belirleneceği kaydedildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan İngilizce açıklamada da tamamen aynı ifadeler yer aldı.

Rusya: Doğrudan diyalog kurulmasına yardımcı oluyoruz

İlk görüşmeyle ilgili ev sahibi Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Erivan ve Ankara arasında doğrudan diyalog kurulmasına yardımcı olduğunu belirterek çabaların başarısı konusunda umutlu olduklarını kaydetti.

Lavrov, bir basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerini atadılar. Rusya da bu tür bir anlaşmaya varılmasına yardımcı oldu. İlk görüşmenin bugün Moskova'da gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim rolümüz, doğrudan diyalog kurulmasına yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu kadarına da pes! Soyguncuları yakalamak yerine bakın ne yaptılarBu kadarına da pes! Soyguncuları yakalamak yerine bakın ne yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

İsyan ettiren görüntü! Kirayı artırmak isteyen ev sahibi dehşet saçtı

İsyan ettiren görüntü! Kirayı artırmak isteyen ev sahibi dehşet saçtı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.