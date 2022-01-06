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Türkiye Ermenistan Görüşmesi 14 Ocak'ta Moskova'da

06.01.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Ermenistan arasında uzun yılların ardından ilk resmi temas, 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşecek. Toplantıda Türkiye’yi özel temsilci sıfatıyla Büyükelçi Serdar Kılıç temsil edecek

Türkiye ve Ermenistan arasında uzun yılların ardından ilk resmi temas 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşecek. Türk Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır” denildi.

Toplantıda Türkiye’yi özel temsilci sıfatıyla Büyükelçi Serdar Kılıç temsil edecek. Kılıç, daha önce Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Ermenistan tarafından da görüşmeye parlamento sözcü yardımcısı Ruben Rubinyan katılacak.

Türkiye ve Ermenistan daha önce 2009 yılında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmış ancak Azerbaycan’ın muhalefeti nedeniyle ilişkiler de ilerleme sağlanamamıştı. Türkiye’nin Karabağ operasyonunda Azerbaycan’a verdiği destek de iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

İlk etapta güven arttırıcı önlemler çerçevesinde Türkiye ve Ermenistan arasında uçuşların başlatılması ve Ermenistan’ın Türk ürünlerine uyguladığı ambargonun kaldırılması bekleniyor.

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