TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! EURO 2024 elemeleri Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Türkiye Ermenistan maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. D grubunda oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-yıldızlılar, 32 bin 507 seyirci kapasiteli Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'ndan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Muhtemel 11'lerde Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder ve Barış Alper Yılmaz adı ön plana çıkıyor. Türkiye Ermenistan maçı canlı izleme ekranı arama motorlartında sorgulanıyor. İşte, Türkiye Ermenistan maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Türkiye Ermenistan maçı, bugün (8 Eylül 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak.
Maç, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder, Barış Alper Yılmaz.
Ermenistan: Cancarevic, Tiknizyan, Mkrtchyan, Haroyan, Harutyunyan, Dashyan, Iwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelaraya, Ranos.
EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız gruptaki 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak.
D grubunda lider konumda bulunan A Milli Takımımız oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Millilerimiz Ermenistan ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Millilerimiz grupta sadece Hırvatistan'a mağlup olurken Ermenistan, Letonya ve Galler'i mağlup etmeyi başardı.
TRT HD Türkiye kapsaması:
Uydu: Türksat 4A,
Frekans;11794,
Polarizasyon; V (Dikey),
Sembol Oranı; 30000,
FEC; 3/4