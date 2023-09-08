TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE! TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? 8 Eylül 2023 milli maç TRT 1 frekans ayarı

Türkiye Ermenistan maçının canlı yayını için geri sayım sürerken TRT1 frekans ayarı ile ilgili sorgulamalar da hız kazandı. A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki beşinci maçında Ermenistan’ı ağırlayacak. Stefan Kuntaz yönetimindeki Ay-yıldızlılar 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik olan rakip takım ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu akşam birçok kişi TRT 1 frekans bilgisi ile uydu ayarlarını yapıp bu karşılaşmayı takip edecek. Türkiye Ermenistan maçının canlı olarak yayınlanacağı TRT1'in frekans ayarı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TRT FREKANS BİLGİSİ

TRT HD Türkiye kapsaması:

Uydu: Türksat 4A,

Frekans;11794,

Polarizasyon; V (Dikey),

Sembol Oranı; 30000,

FEC; 3/4

UYDU FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Uydu frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılır:

Uydu alıcısını açın.,

Kurulum ya da ayarlar menüsüne girin.

Tek kanal arama menüsüne giriş yapın.

Uydu" bölümünde 'Türksat 42° E' ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştirin.

'Şebeke Aram' kısmını açık olarak seçin.

Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini yapılabilmektedir.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA??

Türkiye Ermenistan maçı, bugün (8 Eylül 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşma, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, EURO 2024 ELEMELERİNDE GRUPTAKİ 5. MAÇINA ÇIKIYOR

EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız gruptaki 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak.

D grubunda lider konumda bulunan A Milli Takımımız oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Millilerimiz Ermenistan ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Millilerimiz grupta sadece Hırvatistan'a mağlup olurken Ermenistan, Letonya ve Galler'i mağlup etmeyi başardı.