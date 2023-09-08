TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE! TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? 8 Eylül 2023 milli maç TRT 1 frekans ayarı

Türkiye Ermenistan maçının canlı yayını için geri sayım sürerken TRT1 frekans ayarı ile ilgili sorgulamalar da hız kazandı. A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki beşinci maçında Ermenistan’ı ağırlayacak. Stefan Kuntaz yönetimindeki Ay-yıldızlılar 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik olan rakip takım ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu akşam birçok kişi TRT 1 frekans bilgisi ile uydu ayarlarını yapıp bu karşılaşmayı takip edecek. Türkiye Ermenistan maçının canlı olarak yayınlanacağı TRT1'in frekans ayarı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
TRT HD Türkiye kapsaması:
Uydu: Türksat 4A,
Frekans;11794,
Polarizasyon; V (Dikey),
Sembol Oranı; 30000,
FEC; 3/4
Uydu frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılır:
Uydu alıcısını açın.,
Kurulum ya da ayarlar menüsüne girin.
Tek kanal arama menüsüne giriş yapın.
Uydu" bölümünde 'Türksat 42° E' ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştirin.
'Şebeke Aram' kısmını açık olarak seçin.
Türkiye Ermenistan maçı, bugün (8 Eylül 2023 Cuma) saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye Ermenistan maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşma, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız gruptaki 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak.
D grubunda lider konumda bulunan A Milli Takımımız oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Millilerimiz Ermenistan ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Millilerimiz grupta sadece Hırvatistan'a mağlup olurken Ermenistan, Letonya ve Galler'i mağlup etmeyi başardı.