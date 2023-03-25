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TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE! UEFA EURO Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

25.03.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenistan ile UEFA EURO Elemeleri kapsamında kozlarını paylaşacak. Türkiye Ermenistan maçı canlı izle ekranı internette araştırılmaya başlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve11'leri hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler konuya ilişkin detayları inceliyor. Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak olan maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Peki, UEFA EURO Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE! UEFA EURO Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

Türkiye Ermenistan maçı için geri sayım sürüyor. Heyecanla beklenen UEFA EURO Elemeleri Türkiye Ermenistan maçı sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takım, ilk maçına deplasmanda Ermenistan karşısında çıkacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri de belli oldu. İşte Türkiye Ermenistan maç saati, kanalı ve ilk 11'ler...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ermenistan-Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

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Maçın yardımcı hakemliklerini ise Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE!

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TÜRKİYE İLK 11 BELLİ OLDU!

Ermenistan (Muhtemel): Buchnev, Hovhannisyan, Haroyan, Voskanyan, Calisir, Barseghyan, Spertsyan, Bayramyan, Shaghoyan, Zelarayan, Adamyan

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz, Enes, Cenk Tosun.

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