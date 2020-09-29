Türkiye Ermenistan Uçağını Düşürdüğü İddiasını Yalanladı

Ermenistan, SU-25 tipi savaş uçağının Türkiye’ye ait bir F-16 uçağı tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Türkiye ve Azerbaycan bu iddiayı yalanladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ermeni savaş uçağının Ermenistan topraklarında bir Türk F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü ve pilotun yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Stepanyan, Ermeni uçağının düşürüldüğü sırada askeri bir görevde olduğunu belirtti.

İddia Türkiye ve Azerbaycan tarafından kısa süre sonra yalanlandı.

Türk medyasında yer alan haberlere göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk F-16’larının Ermeni uçağını vurduğu iddiası doğru değil” dedi. Bloomberg’e konuşan Altun, Ermenistan’ı ucuz propaganda oyunlarına başvurmakla suçladı ve bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye’ye ait bir F-16 savaş uçağının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiasını aynı şekilde yalanladı.

