Türkiye "eSIM" teknolojisi için gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından, eSIM teknolojisine yönelik çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ocak ayında GSM Birliğinden sertifikasyon alarak eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten 4 ülkeden biri olduğunu belirten Sayan, "Tamamen Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM, ülkemizde yakın zamanda hayata geçecek." bilgisini verdi.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada da eSIM'lerle insanları artık yeni bir dünyanın beklediğine dikkati çekerek, "eSIM mimarisi hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak." dedi.

1️⃣Tamamen Türk mühendislerince geliştirilmiş olan ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak #eSIM, yakın zamanda ülkemizde hayata geçecek.



Ocak ayında GSM birliğinden sertifikasyon alarak, eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten 4 ülkeden biri olduk. pic.twitter.com/KMqMHrOfpy — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 20, 2020

eSIM teknolojisinin beraberinde pek çok avantajı getireceğine işaret eden Sayan, üretim süreçlerinin çevreye olumsuz etkilerinin minimuma düşeceğini kaydetti.

Sayan, kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirterek, şöyle konuştu: