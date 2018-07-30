Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu garson oldu

2014 yılında karıştığı narkotik olay sonrası modellik kariyeri biten Senem Kuyucuoğlu, kendine yeni bir hayat kurdu.

Nişantaşı’ndaki Nova Bite adlı restoranda garson olarak çalışmaya başlayan Kuyucuoğlu, “Ne iş olursa yapıyorum. Meslek öğreniyorum” dedi.

28 yaşındaki eski manken, amacının ileride kendi mekanını açmak olduğunu ifade etti: “Ben kendime dükkan açmayı düşünüyorum. Arkadaşımın dükkanında da bir şeyler öğrenmek için işe başladım. Burada garsonluktan temizliğe her şeyi yapıp meslek öğreniyorum. Bundan gocunmuyorum. Net bir ücret konuşmadık ama alınan para herhalde benim bir günlük yemeğimi zor çıkartır. Aklım parada da değil, buradan alacağım ücretin bir kısmını hayvanlara bağışlayacağım.”

Muhabirlere kendi elleriyle çay servisi yapan Senem Kuyucuoğlu, “Bu ülkede modellik yapılmaz. Hak ettiğimiz değeri görmüyoruz” dedi.



