Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi

HARAR (AA) - TUFAN AKTAŞ - Türkiye, Etiyopya'da son yıllarda tırmanışa geçen etnik çatışmaların yol açtığı insani krizin çözümüne destek verecek. Komşularındaki siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık 900 bin mülteciye ev sahipliği yapan Etiyopya, son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde görülen etnik çatışmalar nedeniyle yeni insani krizle karşı karşıya kaldı. 2018'de en fazla yerinden olan kişi nüfusuna sahip ülkede, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin de desteğini alarak yerinden olanları yeniden yerleştirme programına hız verdi. Ülkenin doğusundaki Harar bölgesiyle tarihi ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin de bu çabaya destek olmasını isteyen BM'nin talebine Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp olumlu yanıt vererek, sahada 3 gün süren durum tespit çalışmasına katıldı. Harar ve çevresindeki Oromo ve Somali etnik gruplarının yaşadığı kampları ve evine geri dönenlerin köylerini ziyaret eden BM ekibi, acil insani ihtiyaçları tespit etti. Ziyarete ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Alp, federal hükümetin ve yerel yöneticilerin başı çektiği barış ve uzlaştırma çabalarının ardından halkın evlerine gönüllü olarak dönmeye başladığını ancak bu kişilerin ciddi insani yardımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Alp, "İnsani ihtiyaçların başında sağlık hizmetleri ve su geliyor. Su kuyularının açılması, gıda yardımı ulaştırılması ve eğitim alanında destek verilmesi gerek." ifadesini kullandı. Bölge ziyareti sırasında halkın ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlama gayretinde olduklarını kaydeden Alp, "Daha sonra Türkiye olarak neler yapabiliriz bunlara karar vereceğiz." dedi. Harar halkının, Türk halkıyla tarihi, kültürel ve dini olarak yakın ilişkisi bulunduğunu hatırlatan Alp, ayrıca Harar'ın kardeş şehri olan Şanlıurfa'nın burada daha fazla aktif rol oynamak istediğini belirtti. - Çatışmalar 2,6 milyon kişiyi yerinden etti BM Etiyopya İnsani Yardım Koordinatörü Aeneas Chuma da Türkiye'nin bölgeyle olan tarihi ilişkisi nedeniyle davet edildiğini yineleyerek, ülkede görülen etnik çatışmanın arkasında tarihi sebeplerin barındığını anlattı. "Ülkede şu anda yerinden edilmiş 3,2 milyon kişi var ve bunların 2,6 milyonunun yer değiştirme sebebi çatışma." diyen Chuma, bu durumun tüm ülke geneline yayılmış vaziyette olduğunu söyledi.