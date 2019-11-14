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Türkiye EURO 2020 finallerinde

14.11.2019 22:41 | Son Güncelleme

İstanbul’da İzlanda’yla 0-0 berabere kalan Türkiye, önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020'de mücadele edecek. Şampiyona’nın 60. yıldönümünde 12 ülkede organize edilecek 24 takımlı turnuvanın yarı final ve final maçları Londra’da oynanacak.

Türkiye EURO 2020 finallerinde

İstanbul'da İzlanda'yla 0-0 berabere kalan Türkiye, önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020'de mücadele edecek. Şampiyona'nın 60. yıldönümünde 12 ülkede organize edilecek 24 takımlı turnuvanın yarı final ve final maçları Londra'da oynanacak.

Türkiye A Milli Takımı, İstanbul Türk Telefom Stadyumu'nda İzlanda Milli Takımı ile 0-0 berabere kalıp EURO 2020'e katılma hakkı kazandı.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndan çıkan Türk Milli Takımı, İzlanda maçındaki beraberlikle puanını 20'ye yükseltti.

Türkiye, 17 Kasım'da da Andorra ile oynayacak ama bu beraberlikle Andorra maçı öncesi EURO 2020 biletini garantilemiş oldu.

H Grubu'ndan çıkan diğer takım Türkiye'nin bir puan gerisinde kalan Fransa oldu.

Grupta, Türkiye, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova mücadele ediyordu.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşılaşmasında kararlara itirazı nedeniyle maçın hakemi Anthony Taylor tarafından 56. dakikada sarı kart gördü. Şenol Güneş bu kartla, teknik direktörlük kariyerinde de bir ilki yaşamış oldu.

Şenol Güneş Türkiye'ye bronz kazandırmıştı

2000-2004 yılları arasında da Türk Milli Futbol Takımı'nı yöneten Şenol Güneş, 2002'de Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürmüştü.

Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Takım'ın teknik direktörüydü ve Türkiye'ye futbol tarihinin en büyük başarısını yaşatmıştı.

Maç başlarken İzlanda milli marşı okunduğunda tribünlerin ıslıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Bazı Twitter kullanıcıları marşın ıslıklanmasını 'saygısızlık, sportmenlik dışı' sözleriyle eleştirdi.

Maç sonunda Twitter'da #EURO2020Yolunda etiketiyle Türkiye Milli Takımı'na tebrik mesajları gönderildi.

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