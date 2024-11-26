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Türkiye F-35 programına geri mi dönüyor! Bakan Güler: "KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti, ABD'ye teklifimizi yeniden ilettik"

26.11.2024 21:20
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Türkiye daha önce ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından, ABD tarafından S-400 savunma füzelerini sebep gösterilerek çıkarılmıştı. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F -35’te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. ABD F-35’i almak için teklifimizi yeniden ilettik." açıklamasını yaptı.

Türkiye F-35 programına geri mi dönüyor! Bakan Güler: "KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti, ABD'ye teklifimizi yeniden ilettik"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı F-35 projesine geri dönüşü hakkında sürpriz bir açıklama geldi.

"KAAN'I GÖRÜNCE DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİ"

Türkiye'nin parasını ödediği ve üreticileri arasında yer aldığı fakat ABD'nin S-400'ü bahane ederek vermediği F-35 savaş uçaklarıyla ilgili konuşan Bakan Güler, "F -35’te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. ABD F-35’i almak için teklifimizi yeniden ilettik." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE 100 ADET F-35 ALACAKTI

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi Rusya'dan aldığı S-400 savunma füzelerini sebep göstererek F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt ederken, 6 adet F-35 ise ABD'de Türkiye'ye teslim edilmişti.

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Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı. ABD, 2006'da katılımcıların imzasına açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğunu açıklamıştı. Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

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2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.
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TÜRKİYE UÇAK İÇİN PARÇA DA ÜRETİYORDU

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Güler f 35
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