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Türkiye, Faroe Adaları'nı dört golle yendi

05.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yendi. Türkiye'nin gollerini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral kaydetti.

Türkiye, Faroe Adaları'nı dört golle yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yendi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta uAy Yıldızlı takımın gollerini 37'nci dakikada Cengiz Ünder, 47'nci dakikada Halil Dervişoğlu, 82'nci dakikada Serdar Dursun ve 85'inci dakikada da Merih Demiral kaydetti.

İkinci yarı oyuna dahil olan Serdar Dursun beşinci milli maçında dördüncü golünü kaydetti. Zeki Rıza Sporel (11), Reha Eken (6), Oktay Derelioğlu (5), Metin Oktay (4) ve Suat Mamat'ın (4) ardından ilk beş maçında dörtten fazla gol atan altıncı futbolcu olma başarısı gösterdi.

Milli Takım'ın bir golünü atan Cengiz Ünder ise Türkiye ile sahaya çıktığı son yedi maçında sekiz kez gole doğrudan katkı yapmış oldu.

Karadağ'a karşı bir gol ve bir asistlik performansla oynayan Ünder, Hollanda, İtalya ve Faroe Adaları'na birer gol attı; Norveç, Letonya ve Portekiz'de birer golün asistini yaptı.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, beşli savunmayla oynadığı önceki maçlardan farklı olarak bu maçta dörtlü savunma ile oynadı.

Türkiye Milli Takımı'nı seçen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ise ilk kez Ay Yıldızlı formayı giydi.

Grubun diğer maçında Lüksemburg, Litvanya'yı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda Türkiye grupta lider durumda.

Türkiye grubun ikinci maçında 7 Haziran'da deplasmanda Litvanya ile oynayacak. Ardından üçüncü maçta 11 Haziran'da Lüksemburg deplasmanına çıkacak olan Milli Takım, 14 Haziran'da ise Litvanya'yı evinde ağırlayacak. Gruptaki son iki maçını ise Lüksemburg ve Faroe Adaları ile 22 ve 25 Eylül tarihlerinde oynayacak.

kupa

Türkiye'nin performansı nasıl?

İlk olarak B Ligi'nde turnuvaya başlayan Türkiye, Kuzey İrlanda'nın lider bitirdiği üçüncü grupta, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin ardından grubu dördüncü sırada bitirdi. Ancak format değişikliği nedeniyle Ay Yıldızlılar bu yıl küme düşmedi.

İkinci sezonunda B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Macaristan, Rusya ve Sırbistan'ın ardından grubu dördüncü sırada bitirdi ve C Ligi'ne düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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