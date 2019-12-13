Türkiye Filistinli Siyasetçiyi Arananlar Listesine Ekledi

İçişleri Bakanlığı, sürgündeki Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan'ı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye ekledi. Bakanlık Dahlan’ın yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 10 milyon liraya kadar ödül verilebileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Muhammed Dahlan’ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üç hafta önce yaptığı açıklamada Dahlan’ın kırmızı listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

Hamas’ın en büyük düşmanlarından biri olan Dahlan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Fetih Hareketi Merkez komitesinin seçilmiş üyelerinden biriydi. Mahmud Abbas’la ters düşen Dahlan 2011 yılında sürgün edilmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamaya başlamıştı.

Dahlan geçen ay Dubai merkezli MBC kanalına konuşmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştı. Dahlan Erdoğan’ı Suriye’deki terörist grupları yönetmekle ve Libya Merkez Bankası’ndan altın çalmakla suçlamıştı.

Dahlan akli dengesinin yerinde olmadığını savunduğu Erdoğan’ın, “Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırarak Arap dünyasını işgal etmeyi’’ istediğini söylemişti.

