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Türkiye Finans, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

Protokol kapsamında Türkiye Finans Katılım Bankası, Tekirdağ'daki esnaf ve sanatkarlara kurumsal finansman desteği ve avantajlı bankacılık hizmetleri sunacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, Tekirdağlı esnaf ve sanatkarların ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Tekirdağ ESOB) ile protokol imzaladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan işletmelerin katma değerlerini sürdürmeleri amacıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile yaptığı iş birliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda banka, kayıtlı 35 bin üyesi bulunan Tekirdağ ESOB ile düşük maliyetli finansman ve bankacılık hizmetlerini kapsayan bir protokol imzaladı.

Protokol kapsamında Türkiye Finans Katılım Bankası, Tekirdağ'daki esnaf ve sanatkarlara kurumsal finansman desteği ve avantajlı bankacılık hizmetleri sunacak, Tekirdağ ESOB üyelerine açılan yeni katılım hesaplarında da ek avantajlı paylaşım puanları uygulayacak.

Banka, üyelerin mal ve hizmet alımlarını fonlamak için de kurumsal finansman ve leasing desteği sunacak. Ayrıca oda üyelerinin bireysel ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla avantajlı fiyatlardan yararlanmasını sağlayan Türkiye Finans, üyelerden 3 ay boyunca hesap işletim ücreti ile kurumsal internet şubesi üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacak.

Üyeler, ilk 3 ay boyunca takasa verecekleri çekler için de herhangi bir ücret ödemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Türkiye Finans

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