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Türkiye Finans'tan Esnek Destek Finansmanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

Firmalar, Esnek Destek Finansmanı ile kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor, nakit yönetimlerini verimli bir şekilde yapabiliyor - Esnek ödeme imkanı sunan ürün, tekrar kullanılabiliyor ve vade sonuna kadar kar oranı sabit kalıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, "Esnek Destek Finansmanı"nı piyasaya sundu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, "Hayata Katılım Bankası" mottosu kapsamında yeni ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturuyor. "Esnek Destek Finansmanı" adıyla yepyeni bir ürünü piyasaya sunan Türkiye Finans, bu sayede işletmelerin nakit yönetimlerine büyük katkı sağlıyor.

Türkiye Finans'ın Esnek Destek Finansmanı'nı kullanan firmalar, kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Firmalar, finansmanın esnek ödeme imkanı ile 3 ayda bir kar ödemesi yaparak finansman tutarının anaparasını bir yıl içerisinde dilediği zaman kapatabiliyor.

Üstelik bu işlem erken kapama cezası olmadan yapılabiliyor. Esnek Destek Finansmanı ile nakit yönetimini çok daha verimli bir şekilde yapabilen işletmeler, istedikleri takdirde finansmanı tekrar kullanabiliyor. Esnek Destek Finansmanı'nın kar oranı ise vade sonuna kadar sabit kalıyor.

Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak tasarlanan Esnek Destek Finansmanı’nı kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki bütün tüzel müşteriler kullanabiliyor. Ayrıca Türkiye Finans, müşterilerinin finansman takibini daha kolay yapabilmeleri için firma mail adreslerine aylık otomatik ekstre gönderimi yapıyor.

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