Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın ilk yarısında 205 milyon lira net kar açıkladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 2019 yılı ilk yarı yıl finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 205 milyon lira net kar açıklayan banka, toplam aktiflerde bir önceki yılın sonuna göre yüzde 8 artış göstererek 50,8 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Katılım bankacılığı sektöründeki mevduat artışının üzerinde bir performans göstererek 2018 sonuna göre yüzde 32’lik artışla 35,4 milyar lira fon toplayan banka, 32,6 milyar lira fon kullandırarak reel ekonomiyi destekledi.

Yüksek tutarlı kira sertifikası ihraçlarıyla topladığı fonları arttıran Türkiye Finans, reel ekonominin büyümesine ve yatırım enstrümanlarının çeşitliliğine katkı sunuyor. 2019 yılı başından itibaren kira sertifikası ihraçlarında toplamda yaklaşık 5,1 milyar lira seviyesine ulaşan banka, sadece kendi portföyüne değil, katılım bankacılığı sektörünün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine ivme kazandırıyor.