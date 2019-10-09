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Türkiye Finans'tan konut finansmanı kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Banka, 31 Aralık'a kadar yüzde 0,75 kar oranı ile 120 ay vadeli konut finansmanı imkanı sunacak - Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz: - "Kampanyamız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne verdiğimiz desteği de sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında aylık yüzde 0,75 kar oranı ile 120 aya kadar finansman imkanı sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla "Banka Gayrimenkulleri ve Anlaşmalı Toplu Konut Finansmanı" kampanyasını hayata geçirdi.

31 Aralık'a kadar sürecek kampanya kapsamında, 120 aya kadar yüzde 0,75 kar oranı ile konut finansmanı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, Türkiye Finans olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına avantajlı çözümler sunan kampanyaları ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

"Banka Gayrimenkulleri ve Anlaşmalı Toplu Konut Finansmanı" kampanyasını, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Özdeniz, şunları kaydetti:

"Kampanyamız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne verdiğimiz desteği de sürdürüyoruz. Konut alımını teşvik etmek amacıyla müşterilerimize uygun vade ve avantajlı oranlarla finansman desteği sağlıyoruz. Müşterilerimiz, bankamızın anlaşmalı olduğu konut üreticilerinden konut satın alarak aylık yüzde 0,75 kar oranı ile 120 aya varan vade seçeneklerinden yararlanabiliyor. Türkiye'nin en iyi katılım bankası Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık konut sektörü Türkiye Finans

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