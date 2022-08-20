HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın ilk toplantı yeri ve tarihi belli oldu

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın ilk toplantı yeri ve tarihi belli oldu

20.08.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden "Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına" ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 3 ülke arasındaki ilk toplantının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirileceği bildirildi. Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek.

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın ilk toplantı yeri ve tarihi belli oldu

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'da 26 Ağustos'ta düzenlenecek.

Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da temsilcilerin yer alması öngörülüyor.

1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra'da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, terör örgütleri PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

Muhtırada üç ülke, terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetler arası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişti.

2
y
Bu çerçevede üç ülke, muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için dışişleri, içişleri ve adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ve güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Ayrıca, Üçlü Muhtıra'da Finlandiya ve İsveç, Türkiye'ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmiş, bu konuda Türkiye ile dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor...Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor...
Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...
Diyanet TV'de tepki çeken 'pantolon ve tayt' açıklaması!Diyanet TV'de tepki çeken 'pantolon ve tayt' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya İsveç Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilir

Kredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilir

UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'

Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama! Sayıştay kararına işaret etti: "Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim"

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama! Sayıştay kararına işaret etti: "Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim"

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Benim karım evde'

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Benim karım evde'

İlginizi Çekebilir

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.