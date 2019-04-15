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Türkiye-Finlandiya siyasi istişareleri 16-17 Nisan’da Helsinki’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Finlandiya arasında siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen başkanlığındaki heyetler arasında 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirileceğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığı’ndan, Helsinki’de gerçekleştirilecek olan siyasi istişarelere ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:“Türkiye ile Finlandiya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen başkanlığındaki heyetler arasında 16 - 17 Nisan 2019 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Finlandiya arasında siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen başkanlığındaki heyetler arasında 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan, Helsinki’de gerçekleştirilecek olan siyasi istişarelere ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Türkiye ile Finlandiya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Matti Anttonen başkanlığındaki heyetler arasında 16 - 17 Nisan 2019 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkiler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Bakan Yardımcısı Kaymakcı ayrıca, Finlandiya Başbakanlık AB İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri, Fin Akreditasyon Hizmetleri Direktörü, Fin Eğitim için Ulusal Ajans Genel Müdürü ile de görüşmeler gerçekleştirecek, Türk iş adamları ve öğrencilerin yanı sıra ‘The Crisis Management Initiative’ yetkilileriyle de bir araya gelecektir.”

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