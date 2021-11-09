Türkiye fiyatları göründü! "Ücretli Instagram" gerçek oluyor

Instagram milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Platform, kısa süre önce ise ABD'deki iPhone kullanıcılarının yararlandığı App Store mağazasına “Instagram Abonelikleri” için tasarlanmış uygulama içi satın alma seçenekleri ekledi.

1 Kasım'da ABD'deki App Store listesine 4,99 dolar fiyatla ilk "Instagram Abonelikleri" uygulama içi satın alma işleminin eklendiği doğrulandı. Bazı Instagram kullanıcıları da eklemeleri kısa sürede fark etmiş durumda.

INSTAGRAM ABONELİK FİYATLARI

App Store'un Türkiye mağazasında "Instagram Badge" ve "Instagram Subscriptions" olmak üzere toplamda iki farklı uygulama içi satın alma seçeneğinin listelendiği görülüyor. Halihazırda Instagram abonelikleri için fiyatlar ise şöyle görünüyor:

TWITTER'IN ABONELİK FİYATLARI DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Twitter'ın abonelik hizmeti Twitter Blue, benzer şekilde tanıtılmadan önce App Store'un uygulama içi satın alımlar kısmında görülmüş, fiyatlar da böylece ortaya çıkmıştı.

INSTAGRAM ABONELİĞİ NELER SAĞLAYACAK?

Instagram'ın abonelik sisteminde içerik oluşturucuların sadece aboneleri tarafından görülebilen özel Hikayeler sunacağı söyleniyor. Ancak bundan çok daha fazlası da sunulabilir.

Özelliğin ilk etapta ABD'deki kullanıcılara sunulması, daha sonra ise diğer bölgelere ve Türkiye’ye kadar yayılması bekleniyor.

