Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA’ya 3 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 34 yıldır aralıksız olarak yapılan ve en saygın fotoğraf yarışması olarak gösterilen "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019"da İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerinin çektiği 3 fotoğraf ödül aldı.

Antalya ASKA Lara Otel’de 2 gün gün süren ve 3 bin 484 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada jüri, 8 kategoride 2018 yılına damgasını vuran 31 fotoğraf ve 8 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. "Yılın basın fotoğrafı ödülü" serbest muhabir İlhami Çetin’in 83 yaşındaki Ali Meşe’yi yanan evinden kurtardığı kedisi ile çektiği kareye verildi. Yılın basın fotoğrafı, siyaset, spor, çevre ve doğa, haber, foto röportaj, Türkiye güzellikleri, günlük yaşam, portre kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk defa yarışmaya dahil edilen AB özel kategorisi misafir-mültecilik ile sadece iletişim ve güzel sanatlar fakülteleri fotoğraf bölümü öğrencilerinin katıldığı Ara Güler özendirme kategorisi olmak üzere 5 binin üzerinde fotoğraf değerlendirildi.

İHA’ya 3 ödül birden

Günlük yaşam kategorisinde birincilik, İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Suat Metin’in Antalya’da polis memuru Taha Yasin Gül ve yanlışlıkla silahla yüzünden vurulan aynı şubede çalışan polis memuru Ceren Ekinci’nin düğünde çektiği fotoğrafa verilirken, yılın çevre ve doğa fotoğrafı kategorisinde birinciliği ise İhlas Haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun, Türk denizaltısı önünde yüzen yunus fotoğrafı ile kazandı. Ayrıca İsmail Coşkun’un yıkımı devam eden İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nden görünen Taksim Camii’nin inşaatı fotoğrafı haber kategorisinde üçüncü oldu.

Yarışmada ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler’in adını yaşatmak için üniversiteli bir gence de özendirme ödülü verildi. İletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültesi fotoğraf bölümü öğrencilerinin katılabildiği kategoride, bin 535 fotoğraf değerlendirmeye alındı. "Ara Güler Özendirme Ödülü" Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü öğrencisi Çağrı İşbilir’in Edirnekapı Surları’nda çektiği fotoğrafa verildi. Toplam ödülü 40 bin lira olan yarışmanın ödülleri Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin 35. kuruluş yıl dönümü olan 12 Haziran’da sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebiliyor.