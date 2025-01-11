Türkiye-Fransa arasında 'PKK/YPG' gerilimi! Hakan Fidan'dan Suriye resti geldi: Gelsinler görelim!

Türkiye-Fransa ilişkileri Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG yüzünden gerildi. Her fırsatta PKK/YPG'ye sahip çıkan Fransa'ya bu kez tepki Ankara'dan geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açık açık Fransa'ya rest çekerken; kendilerinin asıl muhatabının Amerika olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi. 2011’den bu yana stratejik sabırla sürdürdükleri Suriye politikasıyla tüm saldırılara, provokasyonlara ve engellemelere rağmen hakkı, adaleti ve insanlığı savunduklarını kaydeden Fidan, özetle şunları söyledi:

"Haklının acelesi yok" dedik. Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Son 13 yıldır Suriye konusunda yoğun mesai harcayan biri olarak bu sonucu görmek tabii ki hepimizi memnun etmiştir. Suriye konusunda hikâyemiz yeni başlıyor diyebilirim. Suriye halkı bu aşamada ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli büyük sınamalarla karşı karşıya. Suriye politikamızın ana eksenini oluşturan unsurlar bugün de Suriye’nin istikrara kavuşturulmasının ana reçetesidir diye düşünüyoruz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum Türkiye’nin dış politikasında ana eksen barış, iş birliği, dayanışma ve refahtır. Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığı gibi herhangi bir gizli gündemi de bulunmamaktadır.

"TERÖRİSTLER İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNMEKTE"

Suriye sahasının terörden arındırılması 2025’in temel önceliklerinden biri olacaktır. Şunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim, Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi de kararlılığına sahiptir. Bugün geldiğimiz noktada bölücü örgüt ve Suriye’deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte.

"ESKİ DÜZEN DEVAM ETMEYECEK"

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eski düzen devam etmeyecek. Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin ‘ama’lı, ‘fakat’lı ifadeler kullanma lüksü yoktur. Defaatle söyledik. Böyle bir tehditle yaşama şansımız yok. Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı ya başkası adım atacak ya biz. Ya başka boyuta evrilecek ya da ortadan kaybolacak.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ OLUMLU"

Biz yabancı terörist savaşçı sıfatı niteliğinde olan Suriye dışından gelmiş aktörlerin, Türkiye’den Irak’tan, İran’dan ve Avrupa’dan gelmiş PKK’lıların ülkeyi terk etmesini istiyoruz. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa, Amerika veya Türkiye’nin bir farkı yoktur. DEAŞ’a karşı da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

ABD ile ilişkilerimiz olumlu. Amerika ile Türkiye birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Yeni ABD yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğa devam edeceğiz, Trump döneminde olumlu ivmenin devam etmesini umuyoruz. AB ülkeleri ile ikili düzlemde iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu ilişki aynı şekilde gitmiyor. AB üyeliği, Cumhurbaşkanı’mızın dış politikada ortaya koyduğu bir hedef olarak devam etmekte.

YPG'YE SAHİP ÇIKAN FRANSA'YA REST

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve Fransa’nın PKK/ YPG’ye dair yaklaşımlarına ilişkin terörle mücadele, Suriye’nin millî birliği ve bütünlüğü konusunda Türkiye’nin duruşunun net olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Avrupa’daki bazı küçük ülkelerin Amerika’nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika’nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askerî güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika’nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika’dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa’nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. YPG’ye, hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra ‘ben onu destekleyeceğim’ demesi değildir. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok.

"İSRAİL DÜNYANIN MESELESİ"

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki yayılmacı politikası sebebiyle Türkiye ile arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine şunları söyledi:

İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikaları, çatışmacı politikaları sadece bölge ülkelerinin değil uluslararası toplumun, uluslararası adaletin bir sorunu hâline gelmiştir. Bu sorun tek başına Türkiye’nin bir sorunu değildir. İsrail’in ortaya koyduğu küresel çaptaki problemi, bölgesel çaptaki problemi, bölge müttefi kleriyle, küresel aktörlerle, ortaklarımızla hep beraber karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz.