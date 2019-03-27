HABER

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

Türkiye, Fransa’da Cem Uzan’a karşı açtığı davayı kaybetti. Paris'te davaya bakan mahkeme, Cem Uzan'ın Türkiye'ye 375 milyon euro ödemesi yönünde 29 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da verilen kararının davanın savcısı ve hakiminin karı-koca olmaları sebebiyle uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğine hükmetti.

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Mahkeme Cem Uzan'dan 375 milyon euro almak için Fransa'da dava açan TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 6 bin euro'luk dava masraflarını ödeme cezası da verdi.

Euronews'te yer alan habere göre; Paris'teki mahkeme Uzan'a 2013 yılında verilen cezanın Savcısı Fehmi Tosun ile mahkemeye başkanlık eden Hakim Sevil Tosun'un bir birinin eşi olmasını ‘uluslararası tarafsızlık ilkesine aykırı' buldu.

Uzan'ın avukatının mahkemenin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği yönündeki itirazları Türkiye'de 14 Aralık 2012 tarihinde reddedilmişti.

"TMSF'NİN MÜZAKERE ETMEYİ KABUL ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Eylül 2018 ile Mart 2019 yılları arasında bu Uzan'ın TMSF'ye karşı kazandığı üçüncü kesin zafer. Artık TMSF'nin müvekkilimin tüm mal varlıklarının geri verilmesi için oturup müzakere etmeyi kabul etmesi çok önemli" açıklamasında bulundu.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi
Diyarbakır’da AKP’nin Hedefi Kürt OylarıDiyarbakır’da AKP’nin Hedefi Kürt Oyları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Uzan Türkiye dava Fransa TMSF

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Olurmu bu hırsızın caldıklarını Onu taklıt eden ve gecen hırsız caldı.soğuk su içsin.cebimde bozuk paralara bile göz dikti malum hırsızlar.
valla cem uzanın mallarinida sattık kusura bakmayın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

İngiltere'de islamofobik saldırı

İngiltere'de islamofobik saldırı

İsveç'te şiddetli patlama, yaralılar var!

İsveç'te şiddetli patlama!

Halk tedirgin! Şehir yine karanlığa gömüldü

Halk tedirgin! Şehir yine karanlığa gömüldü

Suriye, ABD'nin kararının ardından harekete geçti

Suriye, ABD'nin kararının ardından harekete geçti

Bagajlar tahliye edildiği sırada... Faciadan son anda dönüldü

Bagajlar tahliye edildiği sırada... Faciadan son anda dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.