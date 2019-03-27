Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Mahkeme Cem Uzan'dan 375 milyon euro almak için Fransa'da dava açan TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 6 bin euro'luk dava masraflarını ödeme cezası da verdi.

Euronews'te yer alan habere göre; Paris'teki mahkeme Uzan'a 2013 yılında verilen cezanın Savcısı Fehmi Tosun ile mahkemeye başkanlık eden Hakim Sevil Tosun'un bir birinin eşi olmasını ‘uluslararası tarafsızlık ilkesine aykırı' buldu.

Uzan'ın avukatının mahkemenin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği yönündeki itirazları Türkiye'de 14 Aralık 2012 tarihinde reddedilmişti.

"TMSF'NİN MÜZAKERE ETMEYİ KABUL ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, "Eylül 2018 ile Mart 2019 yılları arasında bu Uzan'ın TMSF'ye karşı kazandığı üçüncü kesin zafer. Artık TMSF'nin müvekkilimin tüm mal varlıklarının geri verilmesi için oturup müzakere etmeyi kabul etmesi çok önemli" açıklamasında bulundu.

