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Türkiye-Fransa gerilimi tırmandı: Terbiyesizlik

13.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapelerin verildiğini söylediği ülkelerden Almanya "İstihbarat alışverişinde bulunduk" açıklaması yaptı. Fransa'nın "siyasi oyun" suçlamasına Ankara‘dan "terbiyesizlik" yanıtı geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarının Batılı ülkelerle paylaşıldığı yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor. Fransa, tapelerle ilgili ellerinde bilgi olmadığı açıklamasını yaparken Kanada ve Almanya'dan Erdoğan'ın sözlerini teyit eden açıklamalar geldi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki basın toplantısında, Erdoğan'ın açıklamaları hakkındaki bir soru üzerine, "Size istihbarat alışverişi olduğunu söyleyebilirim" demekle yetindi. Seibert, "istihbarat birimlerinin diğer operatif faaliyetlerinde olduğu gibi bu konuda da" kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşamayacaklarını sözlerine ekledi.

Erdoğan, Cuma günü Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamada, "Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika’ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklaması daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian tarafından yalanlanmıştı. France 2 kanalına konuşan Le Drian, söz konusu tapelerin ellerinde olduğuna dair kendisinin bir bilgisi olmadığını söylemişti. Le Drian, sunucunun "Erdoğan yalan mı söylüyor?" sorusuna ise "Şu koşullar altında Erdoğan'ın siyasi bir oyun oynamaya çalıştığı anlamı çıkarılıyor" yanıtını vermişti.

ÇAVUŞOĞLU: TERBİYESİZLİK

Fransa Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Fransız mevkidaşının "haddini aştığını" söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir Cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın" dedi.

Bir dışişleri bakanı ile istihbari konularla ilgili bilgi paylaşımı konusunda farklı ülkelerde farklı sistemler olabildiğini, Fransız bakanın da konudan haberi olmayabileceğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Diyebilir ki 'Benim bundan haberim yok'. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgileri, yani dinleme dahil, tapeler dâhil tüm bilgiler Fransız istihbaratına, onların talebi üzerine verilmiştir" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Yine diğer ülkelerin istihbaratları ya da ilgilileri, bu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili delilleri, topladığımız bilgileri görmek istediği zaman şeffaf bir şekilde biz bunu paylaşmışızdır. Hal böyleyken 'Haberim yok' diyebilir, fakat Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Yani bir dışişleri bakanı ciddiyetine yakışmıyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bunlar yakında, altını çizerek söylüyorum; Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini inkâr ederlerse hiç şaşırmayın" diye ekledi. Le Drian'ın açıklamasının "son derece düşündürücü" olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya mı çalışıyorlar? Bunun da peşinde olacağız. Çünkü bildiğimiz başka şeyler var. Ne anlaşmalar yapıyorlar, ne yapıyorlar, bunun da yakından takipçisiyiz" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da AFP'ye yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'a yönelik "siyasi oyun" suçlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Altun, "Türkiye'nin gayretleri olmasa bu olayın üstünün çoktan kapatılmış olacağını belirterek "Eğer Fransız kurumları arasında bir iletişim sorunu varsa, bu sorunla ilgilenmek Türkiye'nin değil, Fransız makamlarının işi" diye konuştu.

KANADA DOĞRULAMIŞTI

Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin tapelerin ellerine ulaştığını doğrulayan ilk Batılı lider Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmuştu. Türkiye'nin gönderdiği tapelerin Kanada istihbaratına ulaştığını belirten Trudeau, buna karşın kişisel olarak tapeleri dinlemediğini söylemişti.

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