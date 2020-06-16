Türkiye: ‘‘Fransa Libya Krizini Körüklüyor’’

Fransa’nın Ankara’nın Libya’da üstlendiği rol konusunda yönelttiği eleştirilere Türkiye’den yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Ülkemizin Libya’ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa’nın Libya’ya yönelik karanlık ve izah edilemez politikasının yeni bir göstergesidir’’ denildi. Fransa, Pazartesi günü, saldırgan bir politika izleyen Türkiye’nin Libya’ya müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Libya’ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiği belirtilmiş ve ‘‘Türkiye NATO’dan faydalanıyor. Fransa buna izin veremez’’ denilmişti. Fransa, NATO ülkeleriyle bu konuda görüşmeler yürüteceğini kaydetmişti. Dışişleri Bakanlığı, Fransa’ya yanıt niteliğindeki açıklamasında, ‘‘Fransa’nın Libya’da meşru hükümeti devirerek ülkede otoriter bir rejim kurmaya yeltenen ve siyasi çözümden yana olmadığını alenen açıklayan darbeci ve korsan Hafter’e verdiği destek Libya krizini körüklemiştir. Fransa’nın bu yaklaşımı Hafter’i askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını arttırmıştır. Libya’da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engel ise Fransa ve bazı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına gayrimeşru yapılara verdikleri destektir’’ dendi.

‘‘Türkiye, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan Hükümete, talebi üzerine destek vermektedir. Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken, Fransa BM ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındadır’’ denilen açıklama şöyle devam etti: ‘‘Türkiye’nin Libya’daki faaliyetleri meşruyken, Fransa Suriye’de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Esas endişe duyulması gereken, Fransa’nın işte bu karanlık ilişkileridir. Bir NATO müttefikinin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, Libya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla BM himayesinde yürütülen çabalara destek vermeye devam edecektir.’’ Libya’yı uzun yıllar yöneten Muammer Kaddafi’nin 2011’de iç savaşta öldürülmesinin ardından ülkede hala iktidar mücadelesi yaşanıyor. Türkiye ve Katar, Libya’da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası toplum tarafından desteklenen ve başkent Trablus’u kontrol eden Fayez El Sarraj yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor. Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise ülkenin doğusuna hakim olan Halife Hafter’e ve Libya Ulusal Ordusu’na destek veriyor.