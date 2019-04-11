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Türkiye Fransa'nın 24 Nisan kararını şiddetle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesi) Fransa'nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır" - "Seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır" - "Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslüman'ın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır"

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "24 Nisan'ı anma" günü ilan etmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma' günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatlarının 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır. Cumhurbaşkanı Macron'un bu kararı, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir. Fransa'nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. Türkiye, 104 yıllık söz konusu tarihi olayın Ortak Tarih Komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir. Tüm bu hususları bildiği halde seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır."

Fransa'nın, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun bir kısmını işgal ederek Ermeni isyancıları sivil halka karşı insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmeye teşvik etmesinin tarihi bir gerçek olduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslüman'ın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır. Macron'un oy elde etmek uğruna diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa'daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır. Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
24 nisan Dışişleri Fransa Türkiye

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