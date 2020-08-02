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  4. Türkiye Futbol Federasyonu 22 takımlı Süper Lig çağrılarını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu 22 takımlı Süper Lig çağrılarını reddetti

02.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig'e çıkma Play off karşılaşmasında finalde kaybeden Adana Demirspor'un da dahil edilip, Süper Lig'in bu yıl 22 takımla oynanması çağrılarını reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig'e çıkma Play off karşılaşmasında finalde kaybeden Adana Demirspor'un da dahil edilip, Süper Lig'in bu yıl 22 takımla oynanması çağrılarını reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Yönetim Kurulu'nun Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşmenin olmayacağına dair kararının ardından, son günlerde konunun çeşitli değerlendirmelere yol açması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğduğu" belirtildi.

Açıklamada "Özellikle Süper Lig'de takım sayısının artırılması hususunda bazı kulüplerimiz ve yöneticileri ile bir çok kesim tarafından çeşitli görüşler ortaya atıldığı" kaydedildi ve "Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, Fatih Karagümrük takımı olmuştur." denildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 'maksadını aşma' suçlaması

Açıklama şöyle devam etti

"Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak, finalin kaybedilmesi sonrasında Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, sonucu kabul ettikleri yönünde değerlendirmede bulunmasına rağmen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde "ilgili yerlerle görüştüğünü" ifade etmesi maksadını aşmaktadır.

Bu tarz söylemler, kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir.

Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."

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